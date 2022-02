Borse Ue positive in attesa dell'inflazione Usa

Le Borse europee aprono in rialzo, con gli investitori che attendono la pubblicazione del dato sull'inflazione Usa, in programma alle 14.30 italiane. A Milano il Ftse Mib apre a +0,61%, a Francoforte il Dax segna +0,70%, il Cac 40 di Parigi +0,31%, l'Ibex 35 di Madrid +0,49% e il Ftse 100 di Londra +0,27%. La Borsa di Tokyo chiude in progresso, con l'indice Nikkei (+0,42%) incoraggiato dai guadagni di Wall Street.

OCCHI PUNTATI SULL'INFLAZIONE

Il dato dell'inflazione Usa è importante perché gli investitori si attendono che possa fornire indicazioni significative per campire quali saranno i tempi della stretta monetaria già annunciata dalla Fed. Anche gli indici asiatici hanno archiviato la giornata all'insegna della prudenza. Ieri Wall Street ha chiuso in verde, con i settori tech e comunicazione che hanno dato sostegno agli indici.

AVANTI CON LE TRIMESTRALI

Dopo la chiusura dei mercati, sono stati diffusi i dati trimestrali di Uber e Disney, con entrambi i titoli in progresso nell'aftermarket. Spostandoci in Europa, prosegue anche qui la stagione delle trimestrali, con l'utile record di Societe Generale a 5,6 miliardi e i numeri di Credit Suisse. Sul fronte macro, oggi è in programma l'asta del Tesoro di BoT annuali per 6,5 miliardi.

PETROLIO DEBOLE

Il prezzo del greggio è poco mosso, con il Wti che viene scambiato a 89,7 dollari al barile (+0,04%), mentre il Brent a 91,44 dollari al barile, in lieve calo (-0,12%). In lieve ribasso le maggiori valute, l'euro viene scambiato a 1,1427, lo yen a 115,6, la sterlina a 1,3532. Lo spread apre in rialzo a 157 punti base, risale leggermente anche il rendimento del BTp decennale benchmark all'1,79% dall'1,77% dell'ultima posizione registrata ieri.

