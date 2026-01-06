Borse Ue in positivo dopo il record di Wall Street

SPARATORIE IN STRADA A CARACAS

Sempre ieri Maduro e sua moglie sono comparsi davanti ai giudici federali di Manhattan e si sono dichiarati non colpevoli rispetto alle accuse di traffico di droga e terrorismo mosse nei loro confronti dalle autorità Usa. Intanto, nella notte a Caracas sono state registrate violente sparatorie nei pressi del palazzo presidenziale, a quanto pare scaturita dal timore di un nuovo attacco americano. La leader dell’opposizione e premio Nobel per la Pace Maria Corina Machado ha dichiarato di essere pronta a tornare in Venezuela al più presto, ma ha ammesso di non avere contatti con Trump da ottobre. Per il momento la vice presidente Rodriguez, che ha giurato da presidente, detiene i pieni poteri.