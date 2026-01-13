Borse per nulla preoccupate da vicenda Powell e tensioni geopolitiche

Le Borse europee iniziano la giornata poco mosse, dopo che ieri a Wall Street il Dow Jones (+0,17%) e lo S&P 500 (+0,16%) hanno chiuso su livelli record. Non sembrano preoccupare gli investitori, quindi, le tensioni e le proteste politiche in Iran e lo scontro tra Trump e Powell negli Stati Uniti. A Milano il Ftse Mib segna +0,01%, il Dax di Francoforte +0,03%, l’Ibex 35 di Madrid +0,28%, il Cac 40 di Parigi -0,17% e il Ftse 100 di Londra -0,02%. La Borsa di Tokyo chiude in netto rialzo, con l’indice Nikkei a +3,1%, sulla prospettiva di elezioni anticipate in Giappone.