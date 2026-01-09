Borse in rialzo, no timori per Groenlandia e attesa per Corte Suprema su dazi

INCONTRO TRA TRUMP E BIG OIL

Geopolitica e petrolio sempre in primo piano dopo il sequestro delle due petroliere da parte della Marina Usa e le discussioni aperte sulla Groenlandia. Il prezzo del greggio prosegue il rimbalzo partito ieri dopo la debolezza delle sedute precedenti. Il Brent sale così dell'1,2% a 62,74 dollari al barile, mentre il Wti scambia a 58,42 dollari (+1,14%). Oggi incontro alla Casa Bianca tra il presidente Trump e i rappresentanti delle Big Oil Usa, che cercano garanzie governative per investire in Venezuela e migliorare la produttività degli impianti. Sulla geopolitica da seguire anche la conferenza stampa della presidente del Consigli italiana Giorgia Meloni, in programma oggi.