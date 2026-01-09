Borse in rialzo, no timori per Groenlandia e attesa per Corte Suprema su dazi

Listini europei in area positiva, a Piazza Affari guidano i titoli del settore petrolifero mentre oggi Trump incontra le Big Oil Usa alla Casa Bianca. In arrivo i dati dell'occupazione americana, molto importanti in chiave Fed
Partenza poco sopra la parità per le Borse europee nell'ultima seduta della settimana. Piazza Affari guadagna lo 0,1% grazie all'ottimo avvio dei titoli del settore petrolifero, come Saipem e Tenaris. Francoforte sulla parità, Parigi invece guadagna lo 0,6%.
OGGI I DATI SUL LAVORO USA
Dopo la seduta contrastata di ieri, oggi a Wall Street occhi puntati sulla pubblicazione dei dati relativi al mercato del lavoro Usa, numeri molto importanti per la Federal Reserve in vista delle prossime decisioni sui tassi di interesse. Il segretario al Tesoro statunitense, Scott Bessent, ha ribadito la necessità di tassi di interesse più bassi, affermando che sono la chiave per la futura crescita economica.
ATTESA PER LA CORTE SUPREMA SUI DAZI
L’altro tema in primo piano è quello dei dazi, con la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti che potrebbe arrivare in giornata. Lo scorso novembre i giudici avevano espresso dubbi sulla possibilità che Trump potesse invocare l'International Emergency Economic Powers Act per imporre dazi senza l'approvazione del Congresso. Sempre ieri a Wall Street da registrare il rally dei titoli della difesa, spinti dai 1.500 miliardi di dollari nel 2027 chiesti e ottenuti da Trump in bilancio per costruire “l’esercito dei sogni”.
INCONTRO TRA TRUMP E BIG OIL
Geopolitica e petrolio sempre in primo piano dopo il sequestro delle due petroliere da parte della Marina Usa e le discussioni aperte sulla Groenlandia. Il prezzo del greggio prosegue il rimbalzo partito ieri dopo la debolezza delle sedute precedenti. Il Brent sale così dell'1,2% a 62,74 dollari al barile, mentre il Wti scambia a 58,42 dollari (+1,14%). Oggi incontro alla Casa Bianca tra il presidente Trump e i rappresentanti delle Big Oil Usa, che cercano garanzie governative per investire in Venezuela e migliorare la produttività degli impianti. Sulla geopolitica da seguire anche la conferenza stampa della presidente del Consigli italiana Giorgia Meloni, in programma oggi.
VALUTE E MATERIE PRIME
Sul valutario, poco mosso il cambio euro dollaro a 1,1648 (da 1,165 della vigilia). La moneta unica vale anche 183,37 yen (da 182,85), mentre il cross dollaro/yen è a 157,45 (da 156,95). Ancora debole l’oro, sui 4.470 dollari l’oncia, mentre torna a salire l’argento a 77,2 dollari (+0,44%). In lieve calo il gas ad Amsterdam a 27,6 euro al megawattora (-0,6%).