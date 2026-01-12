Borse europee deboli, pesa lo scontro Trump-Powell

Il presidente della Fed Powell è sotto inchiesta per i fondi sulla ristrutturazione della sede della banca centrale: è scontro con Trump sul taglio dei tassi. Le tensioni per i disordini in Iran spingono al rialzo oro e petrolio
Le Borse europee iniziano deboli la settimana, con gli investitori che seguono gli sviluppi delle proteste in Iran e l’escalation dello scontro tra il presidente Usa Donald Trump e il presidente della Fed, Jerome Powell. A Milano il Ftse Mib segna -0,36%, il Dax di Francoforte -0,04%, il Cac 40 di Parigi -0,23%, l’Ibex 35 di Madrid -0,75% e il Ftse 100 di Londra -0,28%. La Borsa di Tokyo è chiusa per festività, mentre le Borse cinesi sono in rialzo, sostenute dai titoli tech.
SCONTRO TRUMP-POWELL
Il governo federale Usa ha avviato un’indagine contro il numero uno della Federal Reserve sulla ristrutturazione della banche centrale a Washington. Powell ha affermato che l’indagine è un pretesto del presidente Trump per il rifiuto della Fed di tagliare i tassi di interesse, come auspicato più volte dalla Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti ha accusato la Fed di aver superato il budget per la ristrutturazione della sede centrale, citando possibili frodi, per un costo totali di 3,1 miliardi di dollari, rispetto ai 2,7 miliardi previsti all’inizio.
LE PROTESTE IN IRAN
I disordini e le proteste contro il regime in Iran, con centinaia di vittime, hanno spinto al rialzo le quotazioni dell’oro e, in generale, dei metalli preziosi, insieme al petrolio. Il metallo giallo ha aggiornato il record, con il massimo storico che ha superato quota 4.600 dollari l’oncia. Aggiorna i massimi anche l’argento che sfiora gli 85 dollari l’oncia. La situazione in Iran resta tesa. Donald Trump afferma che l’Iran “vuole negoziare” e che è in preparazione un incontro con i leader della Repubblica Islamica. Gli Usa, intanto, starebbero valutando “opzioni molto forti”. Teheran ha dichiarato di voler reagire, in caso di attacco.
AL VIA LE TRIMESTRALI USA
In questa settimana parte anche la stagione delle trimestrali Usa, con le grandi banche americane alla prova die conti, da Goldman Sachs e JPMorgan Chase a Bank of America e Morgan Stanley. In rialzo il prezzo del petrolio, con il Brent che scambia sopra i 64 dollari al barile (+0,2%), mentre il Wti sfiora i 60 dollari. Sale anche il gas naturale sulla piattaforma di Amsterdam (+2,7%) a 29 euro al megawattora. A Piazza Affari svetta Fincantieri (+2,9%) dopo la commessa di Vard, controllata norvegese di Fincantieri, per quattro navi con l’americana Ocean Infinity.