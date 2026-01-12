Borse europee deboli, pesa lo scontro Trump-Powell

LE PROTESTE IN IRAN

I disordini e le proteste contro il regime in Iran, con centinaia di vittime, hanno spinto al rialzo le quotazioni dell’oro e, in generale, dei metalli preziosi, insieme al petrolio. Il metallo giallo ha aggiornato il record, con il massimo storico che ha superato quota 4.600 dollari l’oncia. Aggiorna i massimi anche l’argento che sfiora gli 85 dollari l’oncia. La situazione in Iran resta tesa. Donald Trump afferma che l’Iran “vuole negoziare” e che è in preparazione un incontro con i leader della Repubblica Islamica. Gli Usa, intanto, starebbero valutando “opzioni molto forti”. Teheran ha dichiarato di voler reagire, in caso di attacco.