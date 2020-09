Borse europee chiudono in forte rialzo: Milano +2,4%, Francoforte +3,2%

Chiusura in forte rialzo per i principali mercati azionari del Vecchio continente. A Milano l'indice Ftse Mib archivia la seduta in aumento del 2,47% a 19.160 punti. La migliore in Europa è stata Francoforte, con un rialzo del 3,22% finale. Bene anche Parigi (+2,40%) e Londra (+1,48%).