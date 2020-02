Borsa, Piazza Affari chiude positiva: Ftse Mib +0,74%

Chiusura in positivo per la Borsa di Milano. Il Ftse Mib ha guadagnato, infatti, lo 0,74% a 24.688 punti. Indici in rialzo anche per gli altri listini europei, guidati da Francoforte (+0,99%) a 13.627 punti. Seguono Londra (+0,71%) a 7.499 punti, Madrid (+0,68%) a 9.882 punti e Parigi (+0,65%) a 6.054 punti.