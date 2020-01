Borsa, Piazza Affari chiude in ribasso: Ftse Mib a -0,56%

Chiusura in rosso per la Borsa di Milano. In una giornata turbolenta per i mercati per le conseguenze del raid statunitense in Iraq, a Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,56% a 23.702,35 punti. Il Ftse All Share ha perso lo 0,64% a 25.980,07 punti. Scambi terminati in lieve aumento, a 163 punti base, per lo spread tra Btp e Bund tedesco, con il tasso del decennale italiano all'1,34% sul mercato secondario.