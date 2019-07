Borsa, Piazza Affari chiude in rialzo: Ftse Mib a +0,44%

Chiusura in rialzo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,44% a 21.735 punti. Ha terminato le contrattazioni in positivo anche il Ftse All Share che ha fatto segnare un +0,43% a 23.569 punti. Segno più anche per le principali piazze europee: Parigi ha chiuso a +0,26%, Francoforte a +0,24% e Londra a +0,08%. In risalita a 201 punti lo spread con il rendimento del Btp decennale salito all'1,67%.