Borsa, Piazza Affari chiude in rialzo: Ftse Mib +0,60%

Chiusura in territorio positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,60% a 21.533 punti, mentre il Ftse All Share è avanzato dello 0,54% a quota 23.453 punti. Chiude in lieve calo a 142 punti base lo spread tra Btp e Bund tedesco, con il tasso del decennale italiano allo 0,87% sul mercato secondario. Segno più anche per gli altri principali listini europei: Francoforte sale dell'1,04%, Parigi dello 0,78%.