Borsa, Piazza Affari chiude in lieve rialzo: Ftse Mib +0,15%

Seduta positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,15% a 19.188 punti. Chiusura negativa, invece, per le principali piazze europee. A Parigi il Cac termina poco sotto la parità -0,05% a 5.003,92 punti, a Francoforte il Dax finisce in calo dello 0,36% a 11.257,24 punti, mentre a Londra il Ftse 100 chiude a -0,97% a 6.970,78 punti.