Borsa, Piazza Affari chiude in forte rialzo: Ftse Mib +1,93%

Chiusura in forte rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha guadagnato l'1,93% a 20.715 punti. Tra le blue chip milanesi, maglia rosa a CnhI (+5,58%), seguita da Tenaris (+3,8%), che rimbalza dopo i cali dovuti alla crisi in Argentina, e Atlantia (+3,8%). Lo spread ha chiuso a 208 punti, invariato rispetto alla precedente chiusura, con il rendimento del Btp decennale in leggera salita all'1,43%.