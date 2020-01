Borsa, Piazza Affari chiude in calo: Ftse Mib a -0,52%

Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,52% a 23.896 punti, mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno lo 0,42% a quota 26.047 punti. Poco mosso lo spread tra Btp e Bund decennali, che ha terminato in area 157 punti base.