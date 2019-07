Borsa, Piazza Affari apre in rialzo: Ftse Mib +0,15%

Apertura in moderato rialzo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib avanza dello 0,15% a 21.285 punti, mentre il Ftse All-Share sale dello 0,18% a 23.230 punti. Avvio a 228,9 punti per lo spread tra Btp e Bund tedesco, col rendimento del decennale italiano all'1,92% sul mercato secondario.