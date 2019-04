Borsa, Piazza Affari apre in lieve calo: Ftse Mib -0,05%

Apertura debole per la Borsa di Milano, con i mercati cauti in attesa del vertice europeo sulla Brexit in programma mercoledì a Bruxelles. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib lascia sul terreno lo 0,05% a 21.761 punti; stessa variazione per il Ftse All Share a quota 23.834 punti. Apre a 263,7 punti lo spread tra Btp e Bund, col rendimento del decennale italiano al 2,63% sul mercato secondario.