Borsa, Milano chiude un 2025 da record: +30%, miglior rialzo dal 2000

La Borsa di Milano si appresta a chiudere il 2025 con un rialzo da record, un più 30% dell'indice principale, il Ftse-Mib in base ai dati aggiornati alla chiusura di lunedì, che visto l'andamento positivo di oggi, 30 dicembre, ultima sessione dell'anno, appaiono destinati a incrementare ulteriormente. Si tratta del guadagno più consistente dal 2000, secondo quanto riporta Borsa Italiana nella sua "Sintesi annuale 2025". L'indicatore ha toccato un picco a quota 44.793 punti il 12 novembre, ma nel pomeriggio naviga a un livello più elevato dopo aver segnato 44.987 punti, al momento destinato ad aggiornare il record.