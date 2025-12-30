Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Economia
i dati

Borsa, Milano chiude un 2025 da record: +30%, miglior rialzo dal 2000

30 Dic 2025 - 15:38

La Borsa di Milano si appresta a chiudere il 2025 con un rialzo da record, un più 30% dell'indice principale, il Ftse-Mib in base ai dati aggiornati alla chiusura di lunedì, che visto l'andamento positivo di oggi, 30 dicembre, ultima sessione dell'anno, appaiono destinati a incrementare ulteriormente. Si tratta del guadagno più consistente dal 2000, secondo quanto riporta Borsa Italiana nella sua "Sintesi annuale 2025". L'indicatore ha toccato un picco a quota 44.793 punti il 12 novembre, ma nel pomeriggio naviga a un livello più elevato dopo aver segnato 44.987 punti, al momento destinato ad aggiornare il record. 

borsa
milano