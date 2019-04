Borsa, Milano chiude in negativo: l'indice Ftse Mib perde lo 0,79%

Chiusura in calo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che ha perso lo 0,79% a 21.724,44 punti. Giornata contrastata per le principali Piazze europee: Londra ha segnato un calo dello 0,68%, mentre Parigi ha guadagnato lo 0,28%. Più marcata la crescita di Francoforte, dove si è registrato una crescita dello 0,63%. In netto calo Madrid, in ribasso dello 0,83%.