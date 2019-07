Borsa, Milano apre in positivo: Ftse Mib avanza dello 0,42%

Apertura in lieve rialzo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib in progresso dello 0,42% a 22.275 punti. Lo spread tra Btp e Bund è sostanzialmente stabile all'apertura dei mercati. Il differenziale tra i decennali è pari a 193 punti base, con un tasso di rendimento per il titolo italiano dell'1,71%.