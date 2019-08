Borsa, Milano apre in negativo: Ftse Mib perde lo 0,2%

Avvio di seduta negativo per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che cede dello 0,2% a 20.676 punti. Nel giorno in cui si decideranno le sorti del governo con le comunicazioni del premier Conte in Senato, il differenziale tra Btp e Bund segna 211 punti, rispetto ai 208 della precedente chiusura. Il rendimento del titolo italiano è all'1,46%.