Borsa, Milano apre in calo: Ftse Mib perde lo 0,28%

Apertura in calo per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib cede lo 0,28% a 19.938 punti mentre il Ftse All Share arretra dello 0,30% a 21.879,02 punti. Sprint per Unicredit: il titolo, dopo i conti di fine esercizio, segna un rialzo del 2,36% a 10,6 euro. Avvio in rosso per le principali Piazze europee. Parigi lascia sul campo lo 0,06% a 5.075 punti, Londra lo 0,11% a 7.165 punti e Francoforte lo 0,55% a 11.262 punti.