Borsa, Hong Kong apre a +1,75%: Evergrande a +14,98%

La Borsa di Hong Kong vola in avvio con un balzo dell'1,75%, a 24.645,99 punti, sull'allentamento delle tensioni legate a Evergrande, il secondo sviluppatore immobiliare cinese oberato da 305 miliardi di dollari di debiti. La società ha infatti annunciato che pagherà gli interessi di un'emissione onshore in yuan per 35,9 milioni di dollari: i titoli Evergrande balzano nelle prime battute del 14,98%, salendo a 2,61 dollari di Hk.