Borsa, chiusura negativa per Milano: Ftse Mib -0,23%

Chiusura negativa per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che perde lo 0,23% a 21.705,6 punti. Giornata chiaroscura per le principali Borse europee. L'indice Dax di Francoforte sale dello 0,28% a 11.988,01 punti, il Cac40 di Parigi cala dello 0,09% a 5.463,8 punti mentre il Ftse100 di Londra cede lo 0,22% a 7.401,94 punti. A Madrid l'indice Ibex avanza dello 0,49% a 9.534,1 punti. In calo a 252 punti base lo spread tra Btp e Bund tedesco.