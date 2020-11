Bonus mobilità, da martedì via a rimborsi e buoni sconto

Dal Web

Da martedì mattina è online la piattaforma per "usufruire del bonus per l'acquisto di bici, elettriche e non, monopattini elettrici o veicoli simili oltre a strumenti di mobilità condivisa a uso individuale, come lo sharing di bici, monopattini e scooter". Il buono sarà pari al 60% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 500 euro, e può richiederlo chi risiede nei capoluoghi di Regione, di Provincia e nei Comuni con più di 50mila abitanti.