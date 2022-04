Bonus mobili 2022, fino a 5mila euro anche per gli elettrodomestici

Fino a

da recuperare in 10 anni. Grazie alsi può avere una detrazione Irpef deldella spesa, per un tetto massimo di 10mila euro per il 2022, ossia recuperando 5mila euro in 10 anni per l'acquisto di arredi edper le case in ristrutturazione. Occhio ai termini, che sono stati riportati nella circolare n. 9/E del 1 aprile 2022 dell'Agenzia delle Entrate.

La misura, contenuta nella, si può richiedere “a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dala quello dell'acquisto”. I lavori di ristrutturazione edilizia dell'immobile, quindi, non devono essere precedenti al 1° gennaio 2021, mentre gli acquisti devono essere successivi alla data di inizio lavori.

La data di avvio dei lavori di può essere provata dallerichieste o dalle comunicazioni richieste dalle norme edilizie, ma anche dallaall'Asl. In caso non serve una comunicazione per il tipo di lavori da eseguire, può bastare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Chi possiede due immobili da ristrutturare, ha diritto all'agevolazione due volte: i 5mila euro si riferiscono a ciascunaoggetto di ristrutturazione.

Ladi spese sostenute (quindi fino a 5mila euro da recuperare in 10 anni), vale fino al 31 dicembre 2022. Dal 2023 e 2024 il tetto si dimezza a(quindi 2mila e 500 euro da recuperare). I mobili che rientrano nel bonus devono essere nuovi. L'agevolazione riguarda anche i grandi, purché la classe energetica garantisca un buon risparmio (per esempio, non inferiore alla A per i forni). Attenzione aldegli elettrodomestici perché dal 1° marzo 2021 nella nuova etichettatura non ci sono più i valori superiori alla A (A+ scompare), ma la classificazione va dalla A alla G.

Per richiedere lasu mobili ed elettrodomestici, occorre che gli interventi di ristrutturazione della casa siano di(rifacimento del bagno, installazione di pompe di calore o sostituzione della caldaia). Imbiancare la casa è un intervento di manutenzione ordinaria che è ammesso solo per le parti condominiali. I lavori di ristrutturazione devono essere iniziati prima dell'acquisto dei mobili per richiedere il bonus.

Per avere diritto all'agevolazione fiscale, bisogna necessariamente pagare coni mobili o gli elettrodomestici. Se si paga con contanti o assegni bancari, non si potrà richiedere il bonus. Non serve pagare i mobili con il bonifico con la dicitura relativa alle spese di ristrutturazione edilizia, basta che sia un bonifico ordinario. Il bonus si può richiedere anche se i mobili o il forno nuovo sonoa condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo cone che il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento.

I documenti da conservare sono l'(quindi ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta transazione, per i pagamenti con carta elettronica, documentazione di addebito sul conto corrente); ledi acquisto dei beni, in cui sia specificata la natura, la qualità e la quantità dei bene e dei servizi acquistati. Da tenere anche lo, che riporta il codice fiscale dell'acquirente, che è di fatto l'equivalente della fattura.