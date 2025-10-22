Bonus auto al via, quasi 600 milioni di euro per incentivare le e-car

Da mercoledì 22 ottobre alle 12, gli italiani che vorranno usufruire degli incentivi per l'acquisto di una vettura elettrica potranno accedere all'apposita piattaforma web. La versione 2025 del bonus è molto diversa dalla precedenti edizioni e dedicata a fasce ben precise di cittadinanza. Il decreto 2025 del ministero per l'Ambiente è stato finanziato con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza dopo la sua rimodulazione, che mette a disposizione 597 milioni di euro: approvato ad agosto, era stato pubblicato in Gazzetta a settembre. La norma prevede fino a 11mila euro a fondo perduto per l'acquisto di un'auto elettrica per i cittadini (con un limite a 40mila euro di Isee) e fino a 20mila euro per le microimprese per l'acquisto di veicoli commerciali.