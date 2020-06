Bonomi al governo: mancata una qualunque visione sulla Fase 3

"E' mancata finora una qualunque visione sulla Fase 3, da far seguire a chiusure e riaperture". Lo sottolinea il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, che sottolinea come ancora il governo non abbia definito i sostegni "per la ripresa". Sulle misure finora messe in campo, Bonomi poi attacca: "Non è una grande idea chiedere alle imprese d'indebitarsi mentre devono continuare a pagare le imposte".