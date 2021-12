Bollette, Giorgetti: "Bene Salvini, Mise pronto a dare un contributo"

"Bene fa Salvini a insistere sull'emergenza del caro bollette e a chiedere un tavolo per affrontare la questione". Lo sostiene il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, precisando che "da mesi abbiamo sollevato il problema e come Mise siamo a disposizione per portare a questo tavolo le riflessioni già avviate per individuare le soluzioni per i settori industriali più impattati. Il tema impone scelte urgenti per famiglie e imprese".

La pandemia non è l'unico problema con cui si aprirà il nuovo anno. Dopo il Covid, affrontare l'emergenza dei rincari di luce e gas è "la vera urgenza dei prossimi mesi" - afferma Matteo Salvini. Per questa ragione il leader del Carroccio ha richiesto formalmente al governo un tavolo nazionale sul tema, al quale siano presenti imprese e segretari di partito. Un incontro urgente per mettere in campo idee e prendersi le proprie responsabilità di fronte a quella che si preannuncia "una mazzata da 1.000 euro a famiglia e da 30 miliardi per negozi, artigiani e imprese". "Famiglie e attività produttive non aspettano" - conclude Salvini, rintracciando nei "troppi no ideologici" degli ultimi anni una delle cause dell'impoverimento dell'Italia.

Una richiesta che ha ottenuto apertura da parte il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, che ha riconosciuto la necessità dell'incontro per condividere scelte urgenti che diano soluzioni efficaci a chi attualmente si trova in maggiore difficoltà ma anche per avviare "una riflessione più' generale sulla sovranità' energetica del nostro Paese".