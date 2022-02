Bollette, Arera: luce +55% e gas +41,8% nonostante interventi del governo

-afp

Nel primo trimestre 2022 si è registrato nei servizi di tutela, "nonostante gli interventi straordinari del governo", un aumento del costo per famiglia tipo pari al 55% per la bolletta dell'elettricità e al 41,8% per quella del gas rispetto al trimestre precedente. Lo ha detto il presidente dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Stefano Besseghini, in audizione alla Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla tutela dei consumatori.