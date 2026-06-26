BNY Investments: “Il contesto generale di crescita resta favorevole”

INVESTIRE IN OBBLIGAZIONI A BREVE TERMINE

Infine, ma non per importanza, i professionisti di BNY Investments suggeriscono di investire in obbligazioni a breve termine. Il motivo? Le persistenti preoccupazioni sull'inflazione e gli elevati prezzi del petrolio continuano a spingere al rialzo le aspettative sui tassi a breve termine. In questo contesto, la relazione tra i prezzi del petrolio e i rendimenti obbligazionari è diventata negativa, attenuando alcuni dei benefici di copertura che le obbligazioni hanno tradizionalmente offerto. “Sebbene i rendimenti più elevati creino opportunità di reddito più interessanti, privilegiamo le duration più brevi. I rischi di inflazione permangono e le obbligazioni a più lunga scadenza sono ancora vulnerabili a ulteriori variazioni dei tassi” concludono gli esperti di BNY Investments.