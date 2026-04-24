BNP Paribas: “Bce in modalità ‘Attendere e vedere’ nella riunione del 30 aprile”

ATTENUATE LE PREOCCUPAZIONI SUL RISCHIO ESCALATION IN IRAN

Il Consiglio direttivo della BCE ha tratto un certo conforto da un fragile (ma che al momento regge) cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, che ha attenuato le preoccupazioni sul rischio di escalation e ha fatto scendere i prezzi dell'energia dai livelli elevati di metà marzo. “Resta il fatto che” si legge nel report di Preview alla riunione della BCE di Markets360, la divisione di ricerca di BNP Paribas “sebbene i prezzi dell'energia siano diminuiti rispetto ai picchi, rimangono comunque superiori al percorso ipotizzato nello scenario ‘di base’ della BCE e si collocano tra tale scenario e il suo scenario ‘avverso’”.