BNP Paribas: “Bce in modalità ‘Attendere e vedere’ nella riunione del 30 aprile”
Lo scenario base di Markets360, la divisione di ricerca di BNP Paribas, prevede un rialzo di 25 punti base a giugno, quando la BCE disporrà di nuove proiezioni macro, ulteriori dati sull’inflazione e di maggiori evidenze sui salari
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Le recenti comunicazioni dei membri del board suggeriscono che la Banca Centrale Europea (BCE) manterrà quasi certamente invariata la politica monetaria nella riunione del 30 aprile. Ciò le offrirebbe una preziosa flessibilità in attesa di chiarezza sull’evoluzione del conflitto in Medio Oriente, sull'impatto sui prezzi dell'energia e sulla propagazione dello shock in termini di maggiori pressioni inflazionistiche.
ATTENUATE LE PREOCCUPAZIONI SUL RISCHIO ESCALATION IN IRAN
Il Consiglio direttivo della BCE ha tratto un certo conforto da un fragile (ma che al momento regge) cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, che ha attenuato le preoccupazioni sul rischio di escalation e ha fatto scendere i prezzi dell'energia dai livelli elevati di metà marzo. “Resta il fatto che” si legge nel report di Preview alla riunione della BCE di Markets360, la divisione di ricerca di BNP Paribas “sebbene i prezzi dell'energia siano diminuiti rispetto ai picchi, rimangono comunque superiori al percorso ipotizzato nello scenario ‘di base’ della BCE e si collocano tra tale scenario e il suo scenario ‘avverso’”.
I PROSSIMI DATI A DISPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BCE
Certo, il Consiglio direttivo riceverà alcuni dati aggiuntivi prima della riunione di giovedi prossimo, tra cui i dati SAFE e sui prestiti bancari della BCE (rispettivamente il 27 e il 28 aprile), nonché i dati preliminari sull'indice dei prezzi al consumo (IPCA) per il mese di aprile. “Si tratta di dati in grado di influenzare il tono della riunione e la valutazione del rischio, ma riteniamo improbabile che possano risultare capaci di fornire motivi sufficienti per ribaltare una decisione di mantenimento dei tassi che potrebbe essere considerata sostanzialmente definita” argomentano gli esperti di BNP Paribas.
PIU’ TEMPO PER RACCOGLIERE ULTERIORI PROVE
Un blocco dei tassi ad aprile darebbe alla BCE il tempo di raccogliere ulteriori prove. Entro giugno, il Consiglio direttivo avrà a disposizione molte più informazioni, anche sull'evoluzione del conflitto. Avrà inoltre a disposizione un nuovo dato sull'inflazione (relativo a maggio), ulteriori dati da sondaggi sul comportamento di determinazione dei salari e dei prezzi e, soprattutto, proiezioni aggiornate che potranno incorporare nuove ipotesi tecniche sui prezzi dell'energia, nonché contributi delle banche centrali nazionali sulla risposta fiscale di ciascun paese.
UN APPROCCIO GUIDATO DAI DATI E DECISO RIUNIONE PER RIUNIONE
“Ci aspettiamo che l'attenzione del mercato per la riunione della BCE della prossima settimana si concentri sulla misura in cui la presidente Christine Lagarde approverà le aspettative del mercato di aumenti di circa 50 punti base entro la fine dell'anno e sulle tempistiche. È probabile che Lagarde eviti di sbilanciarsi e ribadisca che la BCE è in una posizione solida per attendere nuovi dati e valutare con calma, in linea con un approccio guidato dai dati e deciso riunione per riunione” commentano i manager di BNP Paribas.
LO SCENARIO DI BASE DI BNP PARIBAS
I dati, alla fine, dovrebbero giustificare una risposta da parte della BCE. Lo scenario base di BNP Paribas prevede infatti un rialzo di 25 punti base (+0,25%) a giugno, quando l’Eurotower disporrà di nuove proiezioni dello staff, di un’ulteriore lettura dell’inflazione e di maggiori evidenze sui salari. “È probabile che i prezzi dell'energia rimangano strutturalmente più alti rispetto al periodo pre-conflitto e, sebbene ciò sia destinato a indebolire la crescita, non riteniamo che sarà sufficiente a impedire l'emergere di effetti di secondo ordine. Il nostro scenario di base, che presuppone il persistere di vincoli sui flussi attraverso lo Stretto di Hormuz e prezzi del petrolio a tre cifre in media ancora per alcuni mesi, indica giugno come il momento più probabile per un aumento dei tassi” concludono i professionisti di BNP Paribas.