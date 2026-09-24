BlackRock vede opportunità sui mercati nonostante i Treasury a 10 anni al 5%

SOVRAPPESO SULLE AZIONI USA E SULL’IA

Le aziende con utili e bilanci solidi hanno maggiore margine di manovra per assorbire il costo di capitale più elevato al contrario di quelle con un elevato livello di indebitamento. “In quest’ottica, siamo sovrappeso sulle azioni statunitensi e sull'intelligenza artificiale, dove utili solidi possono contribuire ad assorbire i maggiori costi di finanziamento. Nel reddito fisso vediamo interessanti opportunità selettive. Privilegiamo i titoli di Stato a breve e medio termine con un orizzonte temporale strategico di cinque anni o più. Nel settore del credito, i rendimenti più elevati hanno migliorato il reddito offerto, ma preferiamo titoli con cedole interessanti, lontani dai due estremi: le società più deboli e quelle che emettono ingenti quantità di debito” spiegano gli esperti di BlackRock.