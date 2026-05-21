BlackRock aumenta strategicamente l’esposizione azionaria sui mercati sviluppati

Le revisioni al rialzo degli utili guidate dall’IA portano all’aumento strategico dell’esposizione alle azioni dei Mercati Sviluppati, riducendo invece quella agli High Yield, assumendo il rischio di crescita tramite l’azionario. E’ l’indicazione di BlackRock nel suo ultimo commento su mercati e temi di investimento in cui sottolinea che l’ottimismo sull’IA e la cautela sulle politiche monetarie hanno guidato i mercati di recente con l’S&P 500 a nuovi massimi grazie a solide trimestrali, mentre i rendimenti obbligazionari sono saliti col venir meno delle aspettative di tagli della Fed. Ora anche i dati di Europa e Giappone dovrebbero mostrare se gli elevati costi energetici e le interruzioni di approvvigionamento stanno alimentando inflazione e rallentamenti produttivi.