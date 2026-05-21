BlackRock aumenta strategicamente l’esposizione azionaria sui mercati sviluppati
Nel commento su mercati e temi di investimento BlackRock cita la forza degli utili legati alla crescita dell’IA. Gli High Yield passano a neutrali mentre i titoli di Stato vengono ridotti a sottopeso
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Le revisioni al rialzo degli utili guidate dall’IA portano all’aumento strategico dell’esposizione alle azioni dei Mercati Sviluppati, riducendo invece quella agli High Yield, assumendo il rischio di crescita tramite l’azionario. E’ l’indicazione di BlackRock nel suo ultimo commento su mercati e temi di investimento in cui sottolinea che l’ottimismo sull’IA e la cautela sulle politiche monetarie hanno guidato i mercati di recente con l’S&P 500 a nuovi massimi grazie a solide trimestrali, mentre i rendimenti obbligazionari sono saliti col venir meno delle aspettative di tagli della Fed. Ora anche i dati di Europa e Giappone dovrebbero mostrare se gli elevati costi energetici e le interruzioni di approvvigionamento stanno alimentando inflazione e rallentamenti produttivi.
GLI UTILI DELL’IA COMPENSANO I TIMORI DI INFLAZIONE
Le azioni salgono grazie alle aspettative sugli utili legati all’IA, compensando le preoccupazioni per le pressioni inflazionistiche derivanti dalla frammentazione geopolitica, come gli shock sull’offerta in Medio Oriente. Questo potrebbe cambiare nel breve, ma BlackRock nelle sue valutazioni strategiche guarda oltre, considerando l’impatto dei grandi trend strutturali in atto, e porta le azioni dei Mercati Sviluppati a sovrappeso, riducendo l’High Yield a neutrale, spalmando il rischio di crescita su un orizzonte di cinque anni o più.
SCENARI E SPINTE DIVERSI
I mercati sono spinti in direzioni diverse da mega forze concorrenti. L’IA sta trainando le azioni al rialzo, ma le ipotesi sui mercati dei capitali si basano su diversi scenari che implicano percorsi differenti. Lo scenario di base riflette le valutazioni più recenti, mentre le mega forze potrebbero influenzare gli esiti su un periodo di cinque anni. Da un lato, l’IA genera un boom di produttività che potrebbe sostenere crescita e utili, giustificando valutazioni azionarie più elevate nell’orizzonte strategico, mentre dall’altro la frammentazione geopolitica alimenta pressioni stagflazionistiche che spingono al rialzo i premi per il rischio, con gli investitori che chiedono maggior compensazione per l’incertezza.
SI RIDUCE IL DIVARIO TRA BIG E RESTO DELL’SP 500
Per ora, secondo BlackRock, lo slancio degli utili guidato dall’IA appare solido come anche le revisioni al rialzo delle aspettative, mentre il divario tra crescita attesa degli utili 2027 dei Magnifici Sette e il resto dell’S&P 500 si è ridotto a 3 punti percentuali, rispetto al 31% del 2024. Per questo punta su specifici settori e regioni: nei Mercati Sviluppati privilegia la tecnologia, settori come sanità ed energia legati allo sviluppo dell’infrastruttura IA e alla crescente domanda di elettricità, mentre favorisce i Mercati Emergenti coinvolti nella supply chain dell’IA, tra cui Taiwan e Corea, ritenendo che anche le azioni indiane possano beneficiare della mega forza demografica.
TITOLI DI STATO SOTTOPESATI, MEGLIO SE INDICIZZATI
BlackRock riduce inoltre i titoli di Stato dei Mercati Sviluppati a sottopeso, sovrappesando invece quelli indicizzati, prevedendo che un’inflazione più persistente di quanto i mercati scontino su un orizzonte di cinque anni o più. Si rafforza anche la necessità di un approccio dinamico per affrontare risultati incerti: un esempio emblematico è l’investimento in infrastrutture, che possono performare bene in tutti gli scenari, per cui gli investitori potrebbero aumentare significativamente l’esposizione.
PIÙ ESPOSIZIONE SULL’AZIONARIO DEI MERCATI SVILUPPATI
In conclusione, BlackRock aumenta strategicamente l’esposizione alle azioni dei Mercati Sviluppati grazie alla forza dello slancio degli utili guidati dall’IA, e riduce l’High Yield a neutrale, pur continuando a considerarlo interessante per la generazione di reddito all’interno dell’obbligazionario.