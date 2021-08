Bce: preoccupano varianti Covid, ma mercato lavoro verso ripresa

-afp

Una delle principali preoccupazioni per la ripresa economica globale e dell'area euro resta, per la Bce, "la diffusione delle nuove varianti del Covid-19. In questo scenario, "il mercato del lavoro ha continuato a soffrire a causa dalla pandemia", tuttavia sondaggi e indicatori "segnalano una robusta crescita dell'occupazione nei prossimi mesi".