Bce lascia invariati tassi interesse e va verso aumento Qe pandemico 

La Bce "è del tutto preparata ad aumentare le dimensioni del programma di acquisto di debito per l'emergenza pandemica nella misura necessaria, per tutto il tempo necessario". Lo comunica Francoforte al termine della riunione di politica monetaria nella quale è stato inoltre deciso lasciare invariati i tassi d'interesse: il tasso principale resta quindi a zero, quello sui depositi a -0,5% e quello sui prestiti marginali allo 0,25%.