Azimut, Fineco, Banca Generali e Mediolanum: ecco la view di Barclays

Barclays ha rivisto al rialzo i target price sulle principali reti italiane, evidenziando la solidità dei trend operativi registrati nel quarto trimestre e delineando una guidance favorevole per il 2026. Banca Generali si conferma la scelta preferita dagli analisti all'interno del comparto, ma l'istituto britannico ribadisce il giudizio Overweight anche su Fineco, il cui catalizzatore fondamentale sarà la presentazione del piano industriale il 4 marzo, e su Banca Mediolanum, sostenuta dalle prospettive di un ricco dividendo grazie ad alcuni eventi straordinari positivi.