Aziende, la Cina sorpassa gli Stati Uniti

La classifica - Il dato appare ancora più significativo se si considera che dieci anni fa le imprese Made in China inserite in graduatoria erano soltanto 43. La classifica, stilata dalla rivista americana dal 1990, vede al primo posto ancora l'americana Walmart, seguita da Sinopec Group e Royal Dutch Shell. Buoni piazzamenti per Volkswagen, Toyota ed Apple, rispettivamente nona, decima e 11esima. La regina della capitalizzazione in Borsa, Amazon, si ferma invece al 13esimo posto. Peggio ancora fa Facebook, relegata al 184esimo posto.



Il segreto è l'innovazione - Le realtà aziendali più floride del panorama cinese sono Alibaba e Tencent, con una capitalizzazione di mercato che ormai viaggia costantemente sopra i 400 miliardi di dollari. Risultati che fanno tremare le gambe anche a colossi come Google, Facebook e Amazon. Secondo gli esperti, il "segreto" di tale successo risiede in una grande rottura con il passato: a far volare la Cina non è più la manodopera a basso costo, ma l'innovazione. Robotica e intelligenza artificiale sono obiettivi dichiarati, per una sfida che sarà tutta da giocare. La contesa tra Cina e Stati Uniti si fa così ancora più tesa, con sullo sfondo la vicenda Huawei e la questione sui dazi commerciali.



Le imprese italiane - Per quanto riguarda il piazzamento delle imprese italiane, il risultato migliore lo sigla Eni: 83esimo posto con un fatturato di oltre 90 miliardi di dollari. Poco più giù Enel, 89esima con circa 89 miliardi, e Assicurazioni Generali, 92esima con 88 miliardi di dollari. Molto più in basso troviamo invece Intesa SanPaolo, Poste Italiane e Unicredit.