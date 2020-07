Autostrade, Conte: "Porterò dossier Aspi in Cdm, va coinvolto governo"

"Porteremo il dossier Autostrade in Consiglio dei ministri. E' una decisione di tale importanza che dovrà essere condivisa al di là dei due ministri direttamente competenti. Va coinvolto tutto il governo". Lo ha spiegato Giuseppe Conte, parlando del ponte di Genova e della concessione autostradale ai Benetton. "Finché non c'è una revoca - ha ricordato il premier - la gestione non può che essere nelle mani del concessionario", cioè Aspi.