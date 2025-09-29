Logo Tgcom24
a bruxelles

Automotive, Urso: settore al collasso, da Ue serve realismo

29 Set 2025 - 10:38
© Dal Web

"Il settore dell'auto sta collassando in Europa: ogni giorno si annunciano chiusure di stabilimenti e migliaia, decine di migliaia di licenziamenti nell'intera filiera dell'automotive". Lo ha detto il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in sessione pubblica al Consiglio Ue Competitività in corso a Bruxelles. "E' quindi fondamentale affrontare con realismo, senza paraocchi ideologici ma con flessibilità e pragmatismo, quello di cui necessita la nostra Europa", ha aggiunto.

