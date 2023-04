Auto, ministro Urso: "Impegno per gli incentivi alla rottamazione"

Il governo è "impegnato a realizzare un sistema più efficace di incentivi che ci consenta, nei prossimi anni, di rottamare il parco auto antiquato e inquinante, pari a oltre 11 milioni di vetture altamente inquinanti".

Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sottolineando: "Vogliamo consentire a chi non può permetterselo di rottamare la vecchia autovettura inquinante per acquisirne una ecologicamente sostenibile. Per questo siamo impegnati nella realizzazione di un piano industriale che supporti in maniera significativa le imprese del settore, nel raggiungere un sistema di neutralità tecnologica che supporti la transizione ecologica".