Auto non inquinanti, extrabonus a chi ha reddito sotto i 30mila euro

Via libera al Dpcm per la rimodulazione degli incentivi per l'acquisto di auto non inquinanti.

In particolare, per l'anno 2022, se l'acquirente ha un reddito inferiore a 30mila euro, il bonus avrà un extraincentivo del 50%. Lo sconto salirà per le auto elettriche a 4.500 euro senza rottamazione e a 7.500 con la rottamazione, per le ibride a 3mila euro senza rottamazione e a 6mila con.