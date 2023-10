Auto, Euro7: primo via libera dell'Eurocamera ai nuovi standard

L'Europarlamento ha approvato il nuovo regolamento Euro7 sugli autoveicoli.

Con 52 voti a favore, 32 contrari e un astenuto, la commissione Ambiente della Camera di Bruxelles ha dato il via libera agli standard studiati per ridurre l'inquinamento. Oltre a tagliare le emissioni degli autoveicoli, le nuove norme stabiliscono i requisiti di durata delle batterie per autovetture, furgoni, autobus e camion.