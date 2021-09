Aumento bollette, Cingolani: "Stiamo riscrivendo il metodo di calcolo"

"Va riscritto il metodo di calcolo delle bollette energetiche, lo stiamo facendo in queste ore". Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, parlando di come contenere i rincari. Sulle bollette dell'energia, ha spiegato il ministro, "c'è da mitigare l'aumento del trimestre, che c'è in tutto il mondo, e all'80% dipende dall'aumento del gas. Poi c'è da mettere in piedi un intervento più strutturale".

"Non è questione di parole - ha detto a Radio anch'io - ma del mercato. E' sotto gli occhi di tutti che il gas stia aumentando in maniera costante essendo la materia prima per produrre elettricità e noi ne avremo un effetto importante sulla bolletta".

"Circa l'80% degli aumenti vengono dal gas - ha ribadito. C'è da mitigare innanzitutto il trimestre perché a fine mese il trimestre chiude e avremo i numeri precisi ma sappiamo che l'aumento è importante e questo succede in tutto il mondo e in tutta Europa perché è un mercato globale e poi c'è da mettere in piedi un intervento strutturale perché, per quanto sembra stiano saturando questi aumenti di costi, sono aumenti che rimarranno in bolletta per cui bisognerà lavorare sulla parte strutturale".

Sui tre miliardi di riduzioni degli oneri di sistema di cui si parla in queste ore, Cingolani ha spiegato: "Quello è nell'immediato esattamente come abbiamo fatto lo scorso trimestre dove c'era già stato un aumento anche se di livello inferiore. La questione strutturale è un po' diversa. Bisogna ragionare su come viene costruita la bolletta e qui va un po' riscritto il metodo di calcolo. Lo stiamo facendo in queste ore. Stiamo lavorando".