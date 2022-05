Caro carburante: ecco perché il diesel costa più della benzina

I tempi sono cambiati: il gasolio costa più della benzina. Da qualche giorno, nonostante l'intervento del governo per tagliare le accise sui carburanti fino all'8 luglio, i

prezzi

30 centesimi

diesel

benzina

sono tornati a salire. Il provvedimento dell'esecutivo conferma il taglio didelle accise sui carburanti e lo estende al metano. Chi si ferma a fare rifornimento, però, nota che ilcosta fino a 10 centesimi in più della. Come mai?

LA CRISI ENERGETICA

crisi energetica

benzina

gasolio

L'aumento dei costi dei carburanti è cominciato prima dello scoppio della guerra in Ucraina. Il conflitto ha acuito lagià in atto. Bisogna precisare che laviene utilizzata soprattutto per il trasporto privato, mentre ilrappresenta il carburante per i tir, i cargo e i mezzi di trasporto pubblici. Ma il suo utilizzo si estende anche alle fabbriche, per i generatori utili nella produzione di energia.

LA QUESTIONE DELLE ACCISE

peso delle accise

usi professionali

0,7284 euro/litro

0,6174 euro/litro

Andando a guardare il, ecco che quelle sul diesel sono inferiori a quelle sulla benzina. Il motivo è proprio legato ai differenti usi: il gasolio tradizionalmente impiegato perha avuto un trattamento fiscale di favore. Nello specifico, le accise sulla benzina pesano per, mentre quelle sul gasolio. Già prima dell'inizio del conflitto in Ucraina, le forniture da parte della Russia ma anche dai Paesi del Medio Oriente si sono ridotte.

MENO OFFERTA, SALE IL PREZZO

disponibilità di diesel

livelli pre-crisi

La regola di mercato è sempre la stessa: se diminuisce l'offerta, sale la domanda e schizza il prezzo. La riduzione della, quindi, si è tradotta in un aumento dei prezzi per i consumatori finali. La situazione potrà normalizzarsi solo nel caso in cui le forniture torneranno ai. Arriva meno gas dalla Russia, ma in Europa si produce più benzina.

GLI IMPIANTI EUROPEI PRODUCONO BENZINA

benzina

embargo al greggio

prezzo

Gi impianti di produzione europea producono più, anche perché più facilmente esportabile. L'Unione europea sta discutendo sulle prossime sanzioni da applicare contro la Russia, tra le proposte c'è l'. Resta da capire come verrà applicato e in che termini, ma chiaramente una mossa in questa direzione della Commissione Ue potrebbe avere effetti sul gasolio, facendo lievitare ulteriormente il