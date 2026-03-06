Attacco all’Iran, la chiave per gli investimenti sarà la durata del conflitto

La reazione immediata dei mercati all'attacco lanciato da USA e Israele all'Iran ha visto petrolio, oro e titoli della difesa segnare forti rialzi, mentre l’azionario ha scontato il rischio di un deterioramento del quadro macro. Il Presidente Trump ha annunciato che l'intervento dovrebbe concludersi in poche settimane, ma resta un'elevata incertezza sulla sua durata, mentre ci sono rischi di propagazione regionale, con l’Iran che potrebbe puntare ad aumentare il costo economico del conflitto, anche attraverso pressioni sulle rotte energetiche e sul traffico marittimo.