CON LA RIVALE USA

Media, AstraZeneca tratta con Bristol Myers Squibb: maxi fusione da 400 miliardi

L'operazione darebbe vita al quarto colosso al mondo di Big Pharma per capitalizzazione di mercato

03 Ago 2026 - 06:24
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Istockphoto

© Istockphoto

La britannica AstraZeneca starebbe trattando la maxi fusione con la rivale Usa, Bristol Myers Squibb: l'operazione darebbe vita al quarto colosso al mondo di Big Pharma per capitalizzazione di mercato, a ridosso dei 400 miliardi di dollari. Secondo fonti informate, le due società hanno discusso negli ultimi mesi l'aggregazione e i colloqui, riferisce il Financial Times, potrebbero portare a un accordo nel prossimo futuro, anche se non si escludono ritardi o fallimenti del negoziato. AstraZeneca, la seconda società quotata britannica per valore, capitalizza 196 miliardi di sterline (260 miliardi di dollari), mentre Bms 133 miliardi di dollari.

Google Preferred Site

Ti potrebbe interessare

videovideo
astrazeneca
fusione

Sullo stesso tema