Media, AstraZeneca tratta con Bristol Myers Squibb: maxi fusione da 400 miliardi

La britannica AstraZeneca starebbe trattando la maxi fusione con la rivale Usa, Bristol Myers Squibb: l'operazione darebbe vita al quarto colosso al mondo di Big Pharma per capitalizzazione di mercato, a ridosso dei 400 miliardi di dollari. Secondo fonti informate, le due società hanno discusso negli ultimi mesi l'aggregazione e i colloqui, riferisce il Financial Times, potrebbero portare a un accordo nel prossimo futuro, anche se non si escludono ritardi o fallimenti del negoziato. AstraZeneca, la seconda società quotata britannica per valore, capitalizza 196 miliardi di sterline (260 miliardi di dollari), mentre Bms 133 miliardi di dollari.