A Milano, in Fiera le arti e i mestieri dall’Italia e dal mondo

Dall’Africa sono 76 le imprese dell’Algeria che, con il sostegno della CNAM - Chambre Nationale de l'Artisanat et des Métiers e del governo, offrono una panoramica ricca e autentica delle tradizioni e competenze artigianali. 80 sono le imprese della Tunisia coordinate dagli enti governativi FENAT, ONUDI e ONAT, che si distinguono con le loro decorazioni natalizie in legno d’ulivo e l’abbigliamento nei ricami e colori tipici della tradizione. Il Marocco, con una collettiva di 20 imprese gestita da Union Maroc Handicraft, espone cosmesi naturale e bio, la vera pelletteria locale, la pasticceria tipica e lo street food. All’esordio, invece, l’Etiopia che debutta all’edizione invernale con il progetto “Etiopia da produttore a imprenditore artigiano”, organizzato da UNIDO in collaborazione con Fondazione Artigiano in Fiera (ETS), volto alla formazione e allo sviluppo dell’imprenditorialità artigianale etiope, che sarà in fiera con 5 imprese con prodotti e materiali tipici del territorio come abbigliamento, ceramiche e gioielli.