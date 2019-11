ArcelorMittal, Marcucci: "Se rispettano il contratto subito scudo penale"

Il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci annuncia un decreto legge sullo scudo penale per ArcelorMittal se l'azienda assicurerà il rispetto del contratto con lo Stato. "In quel caso - spiega - il governo dovrebbe valutare velocemente una normativa che preveda uno scudo di carattere generale. Tale provvedimento dovrebbe essere valido per tutte le aziende che si muovono in contesti di forte criticità ambientale, a partire dall'ex Ilva".