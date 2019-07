ArcelorMittal, Di Maio: "No alla reintroduzione dell'immunità"

Il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, ribadisce il no alla reintroduzione dell'immunità penale per gli amministratori dello stabilimento ex Ilva di Taranto, oggi ArcelorMittal. "Voglio essere ben chiaro, non esiste alcuna possibilità che torni", ha detto il vicepremier al tavolo con azienda e sindacati. L'azienda aveva annunciato che senza la reintroduzione dell'immunità, lo stabilimento tarantino avrebbe chiuso entro il 6 settembre.