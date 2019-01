Apple brucia quasi 450 miliardi di dollari e sprofonda a meno 10% a Wall Street

Nel tagliare le previsioni trimestrali, il chief executive Tim Cook ha evidenziato la stretta correlazione tra i problemi di Apple e quelli della Cina. E poco dopo, anche Baidu, il motore di ricerca cinese, ha lanciato l'allarme sul rallentamento dell'economia del Paese asiatico. L'amministratore delegato Robin Li, in una lettera ai dipendenti, ha messo in guardia sul fatto che "l'inverno sta arrivando" in riferimento alla debolezza dell'economia cinese.



La Cina rappresenta il più grande problema di Apple perché l’azienda ha investito molto sul mercato cinese. Ma ora quest'ultimo si sta contraendo. Complici anche le tensioni commerciali con gli Stati Uniti, come sottolineato da Cook. In particolare, sono due i fattori da non sottovalutare: il patriottismo (i cinesi potrebbero scegliere di comprare prodotti nazionali) e i costi (mentre il prezzo di vendita di un iPhone in Cina è di circa 900 dollari, gli smartphone dei competitor locali come Huawei e Xiaomi si acquistano invece a 300 dollari).