Anche per la Borsa venezuelana la caduta di Maduro è cosa buona (+130% dal blitz)

PERCHÉ LA BORSA VENEZUELANA È IN RALLY

Cosa significa questo dato? Di sicuro nasconde un certo ottimismo per una transizione verso un governo democratico e, di conseguenza, per la riapertura dell’economia del Venezuela al resto del mondo. Dalla salita al potere di Chavez, eletto nel 1999, la “rivoluzione bolivariana” ha portato il Venezuela a un graduale isolamento rispetto ai mercati internazionali. La caduta di Maduro, 26 anni dopo, ha riportato fiducia tra gli investitori internazionali, attratti soprattutto dalle gigantesche riserve petrolifere del Paese, praticamente ancora inesplorate.